Убытки в 100 млн рублей: бизнес Бузовой в сфере общепита потерпел крах

В 2020 году поющая телеведущая Ольга Бузова решила стать предпринимательницей, открыв в Москве и Санкт-Петербурге рестораны сети BUZfood и запустив производство собственных спиртных напитков. Но бизнес звезды просуществовал всего шесть лет: исполнительница хита «Мало половин» решила закрыть компанию из-за больших убытков.

Юридическое лицо «Бузова Рест Компани» Ольга открыла в 2019 году, а через год — два ресторана в Москве и один в Санкт-Петербурге. После звезда пошла дальше и решила запустить собственные бренды алкогольных напитков: вина, пива и водки.

Однако, по данным Telegram-канала Mash, бизнес оказался неликвидным. За последние три года компания показала убыток в 19 млн рублей, а общие потери могут составлять целых 100 млн рублей, пишет издание.

Когда рестораны сети BUZfood начали закрываться по всей стране, экс-ведущая «Дома-2» не отчаивалась и говорила, что компания продолжит существовать. Но в итоге предпринимательская деятельность звезды потерпела крах.

Недавно Ольга Бузова отправилась на отдых в Дубай. Правда, знаменитость пожаловалась, что не смогла покупаться из-за больших волн.