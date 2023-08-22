Убрали не просто так: названа причина ликвидации Басты из нового «Голоса»

Сегодня, 22 августа, появилась информация, что Первый канал готовит новый сезон вокального проекта «Голос». Причем выйдет он в этот раз совершенно в новом формате. Так, изменилось даже название. Теперь зрители со всей страны будут следить за участниками шоу «Голос. Уже не дети». Однако это не единственные изменения. Самые главные – это замена многих наставников. В том числе отсутствие красного кресла для рэпера Басты.

Как стало известно благодаря певице Полине Гагариной, которая записала видео со съемочной площадки, вокалистов в новом сезоне будут оценивать сама исполнительница хита «Спектакль окончен», Дима Билан, Пелагея и Егор Крид. Многие поклонники ожидали увидеть еще и хип-хоп артиста, но он в этот раз не присоединился к команде.

По мнению продюсера Дмитрия Ашурова, Басту не просто так убрали. Дело в том, что, судя по анонсам, в проекте теперь будет участвовать молодежь, а рэпер слишком возрастной для общения с ней.

«Баста не сильно общительный, а там нужен более разговорчивый персонаж. Выбирали, видимо, исходя из того, с кем молодежи будет удобнее общаться», - заявил эксперт в беседе с BLITZ+.

Напомним, что Баста был бессменным членом жюри и детского, и взрослого «Голоса» уже несколько сезонов. К тому же он на протяжении всего этого времени удостаивался звания лучшего наставника.

Ранее об участниках проекта «Голос» высказался певец Леонид Агутин.