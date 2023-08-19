Дорога только в кавер-бэнды: Леонид Агутин считает невозможным успех финалистов «Голоса» на большой сцене

Шоу «Голос», которое появилось на экранах еще в октябре 2012 года, по-прежнему сохраняет популярность. При этом финалисты телепроекта вряд ли имеют возможность стать настоящими звездами, заявил музыкант Леонид Агутин в беседе со StarHit.

Бывший наставник рассказал о закулисье передачи. По его словам, работа над шоу идет с утра до вечера. Стать звездами мечтают куда больше людей, чем потом появляется в эфире. До сцены доходят лишь те, кто зацепили редакторов или завязали интересный диалог с известными исполнителями, которые оценивают выступления.

После съемок участникам передачи не стоит рассчитывать на мгновенную популярность, так как попадания на телеэкраны недостаточно, заявил Агутин. Лишь один проект, по мнению музыканта, выпускал готовых артистов — «Фабрика звезд». Там наблюдали за жизнью участников, исполняемые ими треки были написаны с нуля. А дарования из «Голоса» таким похвастаться не могут, они поют чьи-то композиции.

«Дорога участников, даже самых хороших, только в кавер-бэнды», — считает исполнитель хита «Босоногий мальчик».

Исключения все же случаются. Например, как в случае с SHAMAN. Агутин помнит начинающего певца на проекте. Он отметил его талант, а также объяснил, почему не повернулся во время выступления. Так, по словам музыканта, он не знал, как работать дальше с Ярославом Дроновым и на что делать упор при подготовке к дальнейшим этапам конкурса.

В итоге SHMAN оказался в команде Пелагеи, где акцент делали на исполнении народных песен. Агутин же отдавал предпочтение музыкальным экспериментам.

Ранее певец рассказал об алкогольной зависимости режиссера Федора Бондарчука. Кроме того, музыкант сам признался в пристрастии к спиртному в прошлом.