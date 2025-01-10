«Убрала все иконы, обиделась»: Феодулова рассказала о рождении дочки с синдромом Дауна

Оперная певица Светлана Феодулова рассказала о рождении дочки с синдромом Дауна. В новом интервью 37-летняя обладательница самого высокого голоса в мире призналась, что тогда обиделась на Бога и убрала все иконы. Об этом сообщает «Жизнь».

Знаменитость призналась, что после участия в шоу «Голос» у нее испортились отношения с мужем. Ее стали узнавать на улице, звать на проекты, а он сильно ревновал и даже увлекся спиртным.

«В какой-то момент ударил меня. Я ушла в тот же день и готовилась подать на развод, но через неделю узнала, что беременна», – поделилась Светлана.

Женщина рассказала, что плакала целый месяц, но решила вернуться к супругу ради ребенка. Тем более что он раскаивался и просил о возвращении, а во время беременности окружил ее заботой.

«О том, что у ребенка этот диагноз, мы не знали: ни один анализ этого не показал. Роды были тяжелые — то ли 12, то ли 14 часов… Я была почти без сознания, когда врачи взяли ребенка на руки и грубо сказали: «А вы вообще знали, что у вас будет даун?!» – вспомнила певица.

Артистка отметила, что очень любила ребенка, но просто не была к этому готова. Она пояснила, что с детства верила в Бога и была отличницей, никогда не пила и не курила.

«Ходила в церковь, молилась, с Богом разговаривала, как с лучшим другом, и тут… У меня было такое чувство, как у школьницы, которая выучила предмет на пятерку, а мне двойку поставили. И не говорят за что. Я помню, как вернулась домой и убрала все иконы. Топнула ножкой. Обиделась. Поссорилась. А спустя несколько недель дочь тяжело заболела… И врачи сказали, что она не выживет. Я никогда в жизни так не плакала и не молилась. Я просила Бога оставить мне этого ребенка», – рассказала звезда.

Светлана рассказала, что приехал доктор, посмотрел на снимки дочери и сказал, что произошло чудо, ее можно выписывать.

Ранее мы писали о том, что звезда сериала «Слово пацана» рассказал о разводе с женой и раннем отцовстве.