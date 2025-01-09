«Меня невозможно снимать»: звезда «Слова пацана» рассказал о расставании с женой и операции на лице

Актер Андрей Максимов рассказал о расставании с женой и операции на лице. Звезда сериала «Слово пацана» дал интервью журналу «Атмосфера». В проекте он сыграл персонажа Желтого.

Не так давно знаменитость открыто рассказал о расставании с супругой Софьей Сливиной, от которой у него есть сын. Он объяснил, почему не стал скрывать подробности личной жизни от общественности.

«Я публичный человек, и люди, общающиеся с Соней, могут говорить, что видят меня в каких- то компаниях. По отношению к ней неправильно, если будут думать, что человек женат, а появляется с другими девушками. Я посчитал важным объявить, что мы больше не женаты», – объяснил Андрей.

Молодой человек признался, что сохранил с экс-возлюбленной хорошие отношения. Также он признался, что не жалеет о раннем отцовстве и всегда мечтал о детях.

«Я очень хотел быть папой, и безумно рад, что у меня родился сын. И это произошло не само по себе, а в результате любви», – поделился актер.

Максимов отметил, что в будущем он хочет еще детей. Но пока сосредоточен на карьере. В интервью он рассказывал, что до поступления в институт на него упали футбольные ворота. Из-за этого у парня пострадало лицо.

«Это случилось в двенадцать лет. Мне делали операцию, зашивали лицо, вставляли зубы. Я действительно очень переживал и во многом благодаря родителям справился с этим», – цитирует артиста WomanHit.ru.

Андрей вспомнил, как люди из профессии несколько раз говорили ему о том, что у него «некиношная внешность». Но он не стал слушать их. Оказалось, что трудности при съемках доставляет и рост молодого человека – сто девяносто сантиметров.

«Это хороший рост, но он до сих пор очень сложный для кино, потому что меня невозможно снимать, в основном все операторы ниже, им приходится вставать на какие- то приспособления», – добавил артист.

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