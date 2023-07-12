«Убрал из театра не только своего друга»: прошлое молодого фаворита Бабкиной настораживает коллег

Последние несколько месяцев в СМИ ходят слухи о том, что певица Надежда Бабкина закрутила роман со своим помощником Сергеем Рябовым. Молодой человек стал не только коллегой, но и близким другом артистки. О «влюбленных глазах» брюнетки говорят даже в ее театре «Русская песня». Но там волнуются, что новый фаворит Бабкиной не так прост, как кажется на первый взгляд.

Как пишет kp.ru, ранее директором театра работал Антон Собянин, который приехал в столицу из Новокузнецка. Позже он сам привел за собой Рябова, который родился в Волгограде. Красивый мужчина занимался фигурным катанием, но из-за травмы бросил спорт и занялся пиаром.

Коллеги говорят, что Сергей сразу очаровал исполнительницу. Она предложила ему стать пиар-директором театра. Но он стал совершать странные действия.

«Рябов быстро занял должность Антона, убрал из театра не только своего друга, но и всю его команду. Бабкина в нем души не чает, смотрит влюбленными глазами. Она полностью доверила молодому фавориту все свои дела», – рассказал журналистам один из сотрудников певицы.

Коллеги говорят, что артистка постоянно консультируется со своим другом по разным вопросам и не отпускает его от себя ни на шаг. Они были вместе в Крыму, где проживали в роскошном отеле. Несмотря на разговоры о романе, Бабкина и Рябов утверждают, что между ними лишь дружеские отношения.

Во время фестиваля «Алые паруса» исполнительница позировала в шелковом костюме с сумочкой за 300 тысяч рублей. Она интересовалась у Сергея, подходит ли ей этот аксессуар. Сам он тоже был в модных сабо стоимостью не менее 100 тысяч рублей, говорят фанаты.

Ранее поклонники заметили, что певица Надежда Бабкина постарела с новым мужчиной и призвали «гнать его в шею».