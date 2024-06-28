«Убогие люди»: Анастасия Волочкова вышла из себя после слухов о беременности от Прохора Шаляпина

Балерина Анастасия Волочкова пришла в ярость от слухов, что забеременела от певца Прохора Шаляпина после совместного посещения сауны. Она никому не сообщала о беременности и отметила: с коллегой по шоу-бизнесу весело провела время.

Комментарий балерины приводит сайт mk.ru.

Она рассказала, что съездила с Прохором в банный комплекс.

«Ну если у людей совсем пропало чувство юмора, они просто убогие», - высказалась заслуженная артистка.

Волочкова утверждает: о беременности она никому не говорила, а что касается ее друга, то в сауне на Рублевке они «здорово и весело провели время».

Напомним, в СМИ появились сообщения, будто 47-летняя балерина ждет ребенка от 40-летнего Шаляпина. Артист заявил, что ему ничего об этом неизвестно. Также он говорил, что готов сдать ребенка от Волочковой в детский дом ради получения однокомнатной квартиры в Москве.