«Убогие люди»: Анастасия Волочкова вышла из себя после слухов о беременности от Прохора Шаляпина
© Lomohov Anatoly/East News
Балерина Анастасия Волочкова пришла в ярость от слухов, что забеременела от певца Прохора Шаляпина после совместного посещения сауны. Она никому не сообщала о беременности и отметила: с коллегой по шоу-бизнесу весело провела время.
Комментарий балерины приводит сайт mk.ru.
Она рассказала, что съездила с Прохором в банный комплекс.
«Ну если у людей совсем пропало чувство юмора, они просто убогие», - высказалась заслуженная артистка.
Волочкова утверждает: о беременности она никому не говорила, а что касается ее друга, то в сауне на Рублевке они «здорово и весело провели время».
Напомним, в СМИ появились сообщения, будто 47-летняя балерина ждет ребенка от 40-летнего Шаляпина. Артист заявил, что ему ничего об этом неизвестно. Также он говорил, что готов сдать ребенка от Волочковой в детский дом ради получения однокомнатной квартиры в Москве.