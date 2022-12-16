«Убивалась от стыда»: Лариса Гузеева раскаялась в роковой ошибке прошлого

Лариса Гузеева редко делится эксклюзивными подробностями о себе. Телеведущая ведет скрытный образ жизни и почти не дает интервью. На этот раз она решила сделать исключение и рассказала о своих ошибках в воспитании детей.

Актриса всегда была остра на язык, поэтому она с легкостью ставит любого обидчика на место. Как выяснилось, в общении с сыном и дочерью она также могла позволить себе лишнее. Звезда призналась, что никогда не наказывала детей, но зато всегда пугала их страшным возмездием. По словам Гузеевой, она «орала» на Георгия и Ольгу так, что сама себя не слышала. Лариса признает свою ошибку. Телеведущая лучше всех понимает, что словом можно обидеть сильнее, чем делом. «Я мощно убивалась от стыда и сожаления. Скоро Новый год, я всем желаю одуматься, чтобы потом не было поздно», — заявила звезда.

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