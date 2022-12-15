«Я расплакалась»: звезды шоу-бизнеса объявили бойкот Ахеджаковой

После начала специальной военной операции общественность поделилась на два лагеря: пока одни критикуют действия властей, другие — выражают поддержку стране и изъявляют желание пойти добровольцем на фронт. К числу первых относится и Лия Ахеджакова. Подобное поведение сильно ударило по репутации актрисы: от нее отвернулись не только звездные коллеги, но и преданные поклонники. Ситуация обострилась настолько, что знаменитости объявили ей бойкот.

Ахеджакова поделилась историей взаимоотношений с Александром Бердой. Артистка призналась, что когда-то их связывала дружба и теплые взаимоотношения. Оказывается, в момент тяжелой болезни коллеги именно Лия Меджидовна была рядом и помогала ему восстановиться. Но отношения дали трещину после того, как актриса открыто заявила о своей политической позиции. Теперь Александр отказывается с ней здороваться.

«Стоя на общей сцене, он мне сказал: "Не буду я с тобой здороваться". Он ушел, не видел этого, а я стала много плакать», — рассказала Ахеджакова во время съемок шоу «Бюро».

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