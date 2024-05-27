«Убивала всех»: поэт Маленко рассказал о жесткой борьбе Пугачевой с конкурентами

Поэт и общественный деятель Влад Маленко заявил, что певица Алла Пугачева «убивала всех птиц, которые пели похоже». В беседе с aif.ru он отметил, что уехавшая из России артистка была разной.

«У Пугачевой много ипостасей. И надо смотреть на неё, как стрекоза 360-градусным зрением, чтобы видеть её со всех сторон», – заявил поэт.

Мужчина отметил, что с одной стороны Алла Борисовна была той артисткой, которая выигрывала конкурсы и была талантливой ученицей Клавдии Шульженко. С другой стороны, она исполнила множество хороших песен Александра Зацепина. Маленко подчеркнул, что звезда могла сама сочинять и исправлять уже написанные тексты композиций. Но была и другая Пугачева, очень жесткая.

«И как администратор убивала всех тех птиц, которые близко подлетали и начинали петь похоже. Все эти птицы были пугачевской рогаткой, камнями убиты или ранены, потом подраненные «подпевали». Можно спросить у той же Ольги Кормухиной, она это лучше меня знает», – продолжил общественный деятель.

Поэт подчеркнул, что в девяностых исполнительница хита «Миллион алых роз» собрала свой клан, как это сделал Иосиф Кобзон. Они, по словам мужчины, до сих пор отвешивают певице комплименты. Но он уверен, что женщина сильно изменилась.

«Пугачева и сегодня не та, которой была ранее. Поэтому нам надо спокойно относиться к тому, что Пугачёва давно не Пугачёва. Я уже не говорю про её нынешние вокальные данные. Голосовой аппарат артиста – это тоже зона его ответственности, святая», – подытожил общественный деятель.

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