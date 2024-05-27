Поэт Влад Маленко назвал Юрия Шевчука музыкантом, чья карьера «спилась»

Поэт, общественный деятель Влад Маленко заявил, что уехавшие из России артисты пустили свою жизнь под откос, так как лишены чувства патриотизма. Он выразил уверенность, что лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук и Алла Пугачева были оторваны от народа и жили совсем в другой России.

«Что такое патриотизм? Это когда ты пьёшь, например, и уже без врачей понимаешь, что если ты не остановишься, то тебе конец. Патриотизм — это лекарство от расщепления, от вырождения, от смерти. Это чувство иммунитета, оно либо есть, либо нет. Мы видим иногда, что случается с судьбами людей, у того же Шевчука, например. Это музыкант, чья карьера «спилась», - сказал поэт в беседе с aif.ru.

По мнению Маленко, музыкант должен был остаться с народом, «который солил огурцы в подполе», а не бежать после начала СВО туда, где «бабы моложе».

Общественник также отметил, что в рассуждениях артистов-иноагентов в последнее время появился «какой-то жалостливый тон».

«Многих из них я знаю лично, они – меня. Мы не переписываемся, конечно. Но я вижу, где-то в глубине души эти люди не могут не догадываться об истине. Сердце не предаёт», - заключил Маленко.

Ранее на концерте в Дубае лидер Шевчук призвал своих зрителей к революции. После этого артиста решили проверить на экстремизм.