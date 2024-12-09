Специально поставила такой прайс: раскрыта стоимость картин дочери Любови Успенской

Стала известна стоимость картин дочери певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Ее работы можно купить по цене от 1 млн рублей.

Об этом изданию Super.ru сообщил покупатель работ, его имя не приводится.

Плаксина регулярно публикует в соцсетях фото картин. Интернет-пользователи по-разному относятся к ее творчеству: одни восхищаются, а другие говорят о необходимости психологической помощи.

Дочь Успенской рисует около 10 лет, а недавно сменила стиль. Татьяна объяснила, что раньше писала «тяжелые для восприятия картины» и ее работы «были более вымученные». Теперь это картины из новой жизни, признается она.

«Я из девушки превратилась в женщину», - цитирует Плаксину покупатель.

По его словам, картины Татьяны стоят от 1 млн рублей. Он заявил, что художница специально поставила такой прайс – решила, чтобы искусство было доступно для всех. Однако весной Плаксина планирует выставку – после нее картины значительно подорожают. Выставка сейчас готовится.

В конце ноября Успенская впервые вывела дочь на сцену после скандала с побегом в Израиль. Девушка спела на французском языке.