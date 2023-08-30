Убитый горем сын Глеба Панфилова расплакался у гроба отца

В Москве простились с известным российским режиссером Глебом Панфиловым. Меньше года назад он потерял любимую супругу Ирину Чурикову и не смог долго без нее прожить. Несколько месяцев назад его состояние ухудшилось. Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь кинематографиста, но все оказалось тщетно. Глебу Анатольевичу было 89 лет.

На прощание с режиссером собрались его близкие, друзья, поклонники и коллеги. Церемония проходила в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. Повышенное внимание было приковано к сыну почившего Ивану. Он тяжело переживал смерть матери, а потеря отца еще больше его подкосила.

По информации издания News.ru, молодой человек был настолько убит горем, что не мог сдержать слез. Он плакал прямо у гроба своего отца. Представитель семьи Елена Слатина сообщила, что сейчас Иван слишком подавлен, поэтому отказывается от каких-либо комментариев.

Отметим, что церемонию прощания также посетила актриса Лия Ахеджакова. Звезда «Служебного романа» много лет дружила с Панфиловым и его супругой. Как сообщили журналисты, на траурном мероприятии она все время скрывала лицо и отказывалась общаться с прессой.