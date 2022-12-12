Убитый горем Стас Михайлов не может пережить потерю близкого человека

Любимец многих российских женщин певец Стас Михайлов счастлив в браке уже более 15-ти лет. Вместе с супругой Инной они растят двух общих детей и четвертых от предыдущих браков. Однако, несмотря на кажущееся на первый взгляд благополучие, в семье артиста не все так гладко. На самом деле Михайлов не видит счастья без своего родного брата, который погиб еще совсем молодым.

За кулисами прошедшей недавно церемонии премии «Песня года» Стас Михайлов пообщался с журналистами и признался, что до сих пор до конца не может справиться с потерей близкого человека. Его брат умер в 1989 году в возрасте 27 лет. Он был, как и отец, бортинженером вертолета. Со Стасом у них всегда была крепкая связь, ведь именно он привил артисту любовь к музыке. И теперь на каждом концерте Михайлов всегда посвящает одну песню своему погибшему брату Валерию.

Также певец поделился, что особенно ему тяжело всегда в преддверии Нового года, так как он вспоминает то время, когда родной человек был еще жив. Он не может забыть, какого быть в родительском доме и знать, что рядом его любимый брат. «С годами начинаешь понимать, что ценность — в людях. Самое главное — кто рядом с тобой. Главное — чтобы были не потери, а приобретения. Вот что важно», - считает Стас Михайлов.

Тем не менее, артист планирует отмечать Новый год, причем в кругу семьи. Он не особо любит холода, поэтому надеялся провести праздники в тепле, но дочери настояли на настоящей зимней сказке, и Михайлову пришлось подчиниться. Он рассказал, что в планах у них собраться за столом, поесть салатов, утку и побеседовать на различные темы.

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