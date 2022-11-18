Стали известны имена звезд, которые будут развлекать зрителей в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь не за горами, а это значит, что телеканалы вовсю готовятся к съемкам музыкальных шоу. Журналисты раскрыли имена участников, которых мы увидим на экране в главную ночь года. Об этом пишет KP.RU.

На Первом канале уже определились с форматом новогодних съемок. Изюминкой станет то, что артисты будут исполнять не только свои песни, но и композиции неизвестных пока авторов. В рамках конкурса «Аврора» будут выбраны сто лучших песен, а 20 из них прозвучат в эфире. Экспертами станут: Николай Расторгуев, Ая, SHAMAN, Игорь Матвиенко и Дмитрий Маликов.

Съемки любимых зрителями традиционных Новогоднего голубого огонька и Парада звезд уже начались на канале «Россия». В массовке рассказали, что видели группу «Земляне», Льва Лещенко, Александру Пахмутову, Алексея Воробьева, Юлианну Караулову и Николая Расторгуева. Участники съемок обожают Лещенко и говорят, что он доброжелателен, а в перерывах много шутит.

На самом деле список звезд очень большой: Александр Розенбаум, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Пелагея, Николай Басков, Лариса Долина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Хибла Герзмава, Валерия, Леонид Агутин, Дима Билан, Игорь Николаев, группа «Дискотека Авария», Пелагея, Сосо Павлиашвили, Валерий Сюткин, Александр Буйнов, Елена Ваенга, Владимир Пресняков, Эмин, Алсу, Игорь Верник, Денис Майданов и другие музыканты, актеры, юмористы. СМИ пишут, что 25 ноября в записи будет участвовать популярный певец SHAMAN.

Ранее мы писали о том, сколько зарабатывают уехавшие артисты за границей.