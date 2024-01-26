Убитый горем Сергей Пенкин рассказал о смерти близкого человека

В 2023 году Сергей Пенкин получил звание заслуженного артиста России. 61-летний музыкант признался, что его родители не дожили до этого знаменательного момента.

Сергей признался, что родители его сильно любили. С ним он «жил как в раю, как в сказке».

«О смерти мамы я узнал в Туапсе, я был на гастролях. Я отработал полностью весь концерт, улыбался, веселился», — рассказал артист в эфире передачи «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

На первые деньги Пенкин купил своей маме шубу. Когда артист вручал подарок, он не смог сдержать слез. Зато с получением почетного звания Сергея поздравили его сестры. Когда певец им позвонил, чтобы сообщить о награде, они заплакали.

На данный момент артист не так часто выходит в свет и редко участвует в массовых мероприятиях. Но у Пенкина остались самые преданные фанаты, которые с удовольствием ходят на его концерты.

Напомним, артист отказался выступать в Дубае ради получения звания заслуженного артиста России в Москве.