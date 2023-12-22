Певец Сергей Пенкин отказался выступать в Дубае ради награждения в России

Известный певец Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста России в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, награждение состоится в институте имени Гнесиных 24 декабря. В этот же день музыкант должен был выступить с концертом в Дубае, однако в последний момент решил отменить мероприятие. Уточняется, что следующее выступление Пенкина в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов состоится лишь в июне 2024 года.

Примечательно, что новость о присвоении звания Пенкину сообщили во время гастролей в Вологде. Певец признался, что впервые на концертах сможет сказать, что стал заслуженным артистом.

Ранее Сергей Пенкин рассказал о дорогих подарках певцу Валерию Меладзе и телеведущему Ивану Урганту от олигархов.