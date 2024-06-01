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Опубликовано 01 июня 2024, 12:16
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Убитый горем муж Анастасии Заворотнюк не отходит от гроба актрисы

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев не отходит от гроба актрисы на прощании.
Убитый горем муж Анастасии Заворотнюк не отходит от гроба актрисы

© Starface.ru

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев не отходит от гроба актрисы на прощании. Об этом сообщает aif.ru.

Супруг покойной актрисы Анастасии Заворотнюк ни на шаг не отходит от гроба жены. 1 июня проходит прощание с артисткой, которая скончалась накануне после пяти лет борьбы с опухолью мозга.

На прощании присутствуют все родные Анастасии Заворотнюк, включая ее мать и детей. Также на церемонию пришли коллеги актрисы — Лолита Милявская, Геннадий Хазанов, Эдгар Запашный, Илья Авербух, Татьяна Тарасова. Присутствовал на прощании и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Актрисе было 53 года.

Ранее мы писали о том, что раскрыты подробности экспериментального лечения Анастасии Заворотнюк.

Источник фото:Starface.ru
Источник:aif.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Анастасия Заворотнюк
похороны
Петр Чернышев