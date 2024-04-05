«Купила за пять часов до росписи»: дочь певца Серова покрасовалась в свадебном платье

Дочь певца Александра Серова купила свадебное платье за пять часов до росписи в ЗАГСе. Мишель поделилась снимком в наряде и рассказала в соцсетях о том, как быстро его выбрала.

По словам звездной наследницы, продавец в салоне была поражена, узнав, что платье нужно было срочно. Сначала Мишель хотела быть на празднике в коктейльном наряде, но в какой-то момент поняла, что мечтает о белом платье невесты.

«Я тогда жила на Арбате, проснулась в 10 утра и пошла в свадебный салон. Я сказала продавцу, что свадьба сегодня в три часа дня. Она на меня смотрела такими глазами, была просто в шоке. Все же привыкли, что девушки за полгода или за несколько месяцев покупают наряд. И вот то самое платье, которое я купила за пять часов до росписи», — призналась певица в интервью для YouTube-шоу Polina Vasilevskaya.

Мишель Серова вышла замуж за бизнесмена Романа Жукова в мае 2019 года. Основная часть торжества прошла в столичном ресторане, и девушка подчеркнула, что все было организовано так, как она мечтала, благодаря любимому человеку. Она также рассказывала своим подписчикам, что ее отец сначала относился к ее избраннику с недоверием. Артист встретил появление в жизни дочери нового мужчины с некоторой опаской и множеством вопросов, но затем их отношения наладились.

У Мишель и Романа двое общих детей: дочь Мия, которая появилась на свет в сентябре 2020 года, и сын Макар, который родился в феврале 2022 года.

Ранее мы писали о том, что певица Виктория Дайнеко обрушилась с критикой на СМИ, которые опубликовали фото ее маленькой дочери во время прогулки. Звезда была так возмущена, что позволила себе нецензурную брань.