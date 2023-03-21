Убитая разводом Оксана Самойлова попала в «капкан из болезней»

Блогер Оксана Самойлова появилась в соцсетях с болезненным видом и сообщила, что «попала в капкан из болезней». Сначала ее мучал гайморит, потом - горло.

«Я опять в больнице. От гайморита я вылечилась, но сейчас у меня перешло всё на горло», - поделилась жена рэпера Джигана.

Самойлова сделала капельницы, после которых «стало гораздо легче».

«Я хотя бы могу глотать и дышать. Я реально попала в какой-то капкан из болезней», - пожаловалась блогер и добавила, что «придется еще посидеть дома».

В последнее время многие с интересом наблюдают за ситуацией в семье Самойловой и Джигана. Пара перестала появляться вместе, кроме того супруга рэпера отдохнула с детьми в Сочи без главы семейства. Сам музыкант некоторое время находился в московской больнице.

На днях Самойлова подтвердила, что они не живут вместе. При этом Джиган продолжает общаться и видеться с детьми – супруга этому никак не препятствует.