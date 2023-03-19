Самойлова о разводе с Джиганом: «Мы не живем вместе»

Интернет-пользователи уже долгое время активно обсуждают жизнь Оксаны Самойловой и ее мужа Джигана. Супруги не появляются вместе на публике, а Джиган и вовсе был обнаружен у московской психбольницы с синяками и ранами.

На днях Самойлова прояснила ситуацию. В своем блоге девушка подтвердила, что не живет вместе с Джиганом. Также она уточнила, что он регулярно общается и видится с детьми.

Полную картину произошедшего Самойлова раскрывать не стала.

«Я не могу рассказывать, что случилось, потому что это не только моя история. Думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы этого или нет», — заключила Самойлова.

Ранее мы писали, что известный блогер подтвердил измену Джигана Оксане Самойловой.