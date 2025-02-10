«Он меня обожал»: Тамара Семина раскрыла, что ее связывало с Олегом Стриженовым

95-летний актер Олег Стриженов, по предварительным данным, скончался от последствий ишемического инсульта. Смерть звезды советского кино потрясла многих его коллег. Тамара Семина, которая дружила с ним долгие годы, считает, что Стриженов ушел из жизни по естественным причинам.

Народная артистка РСФСР отметила, что Стриженову было уже много лет, а от возраста никуда не деться. Семина охарактеризовала его как уникального артиста и «красавца» с невероятным талантом.

Семина сокрушается, что коллега по цеху не дожил до 100-летия, но от «естества никуда не деться», заключила она.

«Боже мой, он меня обожал. А его брат Глебушка, мы его так называли, очень дружил с моим мужем Прокофьевым Володей. Мы вместе в одной связке были долгие годы… Олежка восторгался мною, я им восторгалась», — призналась знаменитость в разговоре с mk.ru.

Она назвала смерть Стриженова невосполнимой утратой для актерского мира. По словам Семиной, современные артисты и в подметки не годятся звездам старой школы. Тамара Петровна заявила, что они не умеют ни двигаться, ни нормально разговаривать. «Позор!», — заключила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что актер Владимир Машков назвал смерть Олега Стриженова «невосполнимой утратой для российского искусства».