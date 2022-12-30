Убит горем: что на самом деле происходит с исчезнувшим Никитой Михалковым

Уже долгое время режиссер Никита Михалков не появляется на светских мероприятиях и редко выходит на связь с подписчиками. Но на днях он внезапно объявился, чтобы рассказать фанатам о своем реальном состоянии на данный момент, которое оставляет желать лучшего.

Никита Сергеевич сейчас находится в печальном состоянии и пытается справиться с болью, возникшей после смерти его близкого друга. Вчера, 29 декабря, на свете не стало народного артиста РФ, лауреата Государственных премий РСФСР и РФ Эдуарда Артемьева. 85-летний музыкант несколько недель боролся с последствиями инфекции.

Артемьев и Михалков были не просто коллегами, а друзьями. Эдуард Николаевич был действительно одним из гениальнейших композиторов нашего времени, написавшим огромное количество музыки для фильмов, в том числе своего близкого товарища. Их совместная продуктивная работа помогла появиться на свет таким проектам, как «Сибирский цирюльник», «Раба любви» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Более того, в какой-то момент дружба двух деятелей искусства переросла в родственные отношения. Артемьев является крестным отцом дочери Михалкова Анны, а внук Эдуарда Николаевича – крестник Никиты Сергеевича.

Именно из-за столь близких отношений известие о сверти музыканта стало настолько тяжелым для кинорежиссера. В личном блоге в Телеграм Никита Михалков записал видео, в котором излил свои чувства.

«В Экклезиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца. А иногда бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Собственно, это то, что я испытываю сейчас, потому что ушел гениальный композитор, очень близкий друг. Поэтому не хочу мельчить горе словом, просто хочу, чтобы все понимали, что ушел действительно гениальный русский композитор и потрясающий человек, никогда ни про кого не сказавший ни одного дурного слова. Царствие Небесное», - было сказано в публикации Михалкова.

Отметим, что режиссер в последнее время редко появляется на публике, и еще при жизни Эдуард Артемьев делился, что это связано с тем, что у Никиты Сергеевича обострились проблемы со здоровьем. При этом, насколько тяжелое у него состояние, не уточняется.