13:10, 01 декабря 2022
1 мин.
Никита Михалков перестал появляться на людях из-за неприятной болезни
Режиссер Никита Михалков болен – наедине с недугом он остается в своем имении в Щепачихе. Эту информацию рассказал композитор Эдуард Артемьев.
По его словам, у Михалкова «со спиной проблемы». «Он уехал в Щепачиху,… там подлечивается», - уточнил Артемьев.
Насколько тяжелое состояние у Михалкова, не уточняется. Тем не менее режиссер вынужден приостановить работу над фильмом «Шоколадный револьвер».
«Он заболел, потом ковид, и этот фильм снимать не будет», - признался композитор и добавил, что пока разговоров о будущем картины нет.
Ранее стало известно, что Михалков избегает общения с внучкой от первого брака и ее детьми.
Источник фото:TIZIANA FABI/AFP/East News
Источник:RTVI-развлечения
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: