Никита Михалков перестал появляться на людях из-за неприятной болезни

Режиссер Никита Михалков болен – наедине с недугом он остается в своем имении в Щепачихе. Эту информацию рассказал композитор Эдуард Артемьев.

По его словам, у Михалкова «со спиной проблемы». «Он уехал в Щепачиху,… там подлечивается», - уточнил Артемьев.

Насколько тяжелое состояние у Михалкова, не уточняется. Тем не менее режиссер вынужден приостановить работу над фильмом «Шоколадный револьвер».

«Он заболел, потом ковид, и этот фильм снимать не будет», - признался композитор и добавил, что пока разговоров о будущем картины нет.

Ранее стало известно, что Михалков избегает общения с внучкой от первого брака и ее детьми.