Убирал детскую площадку: Юлианна Караулова рассказала о необычном увлечении сына

Певица Юлианна Караулова трепетно относится к окружающей среде. Она подает пример своему сыну, перенявшему от мамы эко-привычки.

Караулова уверена: природа сейчас нуждается в особой заботе со стороны человека, а взрослые должны прививать эко-привычки своим детям. Певица рассказала, что старается сортировать мусор и следит за тем, что смывает в умывальник. Также она отдельно складывает лампочки и батарейки.

Своим эко-примером Караулова «заразила» своего ребенка.

«Когда моему сыну был где-то год и три месяца, он оказался единственным ребенком на нашей детской площадке, который приходил туда и начинал на ней убираться. Относил бумажки в мусорку», — цитирует певицу mk.ru.

По словам певицы, дети действительно повторяют за родителями, поэтому важно следить за своим отношением к природе.

Напомним, ранее Юлианна Караулова купила своим родителям квартиру в Московской области.