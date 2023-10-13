Сработал аргумент про внука: Юлианна Караулова уговорила родителей на переезд
Юлианна Караулова купила родителям квартиру под Москвой.
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Юлианна Караулова сделала щедрый подарок своим родителям: она купила им квартиру под Москвой. Радостной новостью девушка поделилась с поклонниками в соцсетях.
Певица призналась, что мысль о приобретении жилья для близких у нее возникла еще несколько лет назад. Сначала артистка предлагала сделать ремонт в двухкомнатной квартире, однако через некоторое время решила, что этого будет мало.
«Лет 10 назад я задалась целью подарить своим родителям квартиру. Точнее, сначала уговаривала сделать ремонт в нашей двушке в Ясенево, но достаточно быстро сделала более крупную ставку», – отметила Юлианна Караулова.
Звезда добавила, что еле уговорила родственников переехать из старого дома. Но сработал аргумент, что скоро их внук станет совсем большим и ему понадобится своя комната.
Девушка купила недвижимость на Юго-Западе Московской области. Рядом с квартирой располагается Сколково и Мещерский парк. При этом Юлианна решила не раскрывать стоимость жилья.
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