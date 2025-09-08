«Уберут со всех площадок»: гонорар оскандалившейся Аглаи Тарасовой урежут в два раза

Гонорар актрисы Аглаи Тарасовой после задержания в аэропорту может снизиться в два раза. Если раньше звезда получала около 300 тыс. рублей за съемочный день, то теперь эта сумма достигнет 150 тыс.

Своим мнением о ситуации поделился продюсер Сергей Дворцов.

Известно, что до 3 ноября Тарасова не сможет покидать квартиру с 23 часов до 6 утра, ей нельзя пользоваться телефоном. До инцидента с задержанием актриса получала 300 тыс. рублей за смену, говорит Дворцов. Это означает, что один проект приносил Тарасовой от 9 до 19 млн рублей. Сейчас, уверен продюсер, ситуация кардинально изменится.

«Большинство режиссеров сейчас уберут ее со всех площадок. Там, где она заявлена, возможно, оставят, но гонорары урежут в два раза. Это 100–150 тысяч рублей в сутки», - сказал Дворцов изданию «Абзац».

Он усомнился, что с Тарасовой захотят сотрудничать в ближайшее время.

Известно, что Аглаю уже убрали из списка актеров в третьей части фильма «Холоп». Съемки проекта начались 5 сентября.

Ранее Дворцов говорил, что карьера актрисы «может полететь крахом», если за нее не вступится сильный адвокат. В то же время он не исключал, что случившееся обернется плюсом.