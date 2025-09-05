«Есть свои покровители»: как скандал с задержанием отразится на карьере Аглаи Тарасовой

31-летнюю актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). По данным СМИ, актрисе может грозить до 7 лет тюрьмы. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов заявил, что Тарасова может забыть про карьеру, если ее делом не займется опытный адвокат.

«Скандал отразится на ее карьере, она может полететь крахом. Также повлияет на гонорар и заказчиков. Если сейчас за нее не вступится сильный адвокат, то она может забыть о карьере, но иногда бывает иначе. Может случиться так, что все обернется плюсом для нее. Такие вещи сказываются как в лучшую сторону, так и в худшую. Бывает всякое. Девушка оступилась», — высказался Дворцов.

Также Сергей ответил на вопрос о наличии тайного покровителя у Тарасовой, который помог бы ей в непростой ситуации.

«У большинства звезд есть свои покровители», — лаконично заявил продюсер.

До истории с задержанием про Аглаю ничего не было слышно. Вероятно, актриса находилась в творческом отпуске наедине с собой или с семьей.

Продюсер отметил, что Тарасова была востребована в шоу-бизнесе, имела свою аудиторию, однако большинство ее воспринимает как дочь Ксении Раппопорт.

«Да, актрису охотно зовут на мероприятия и корпоративы, но не так часто, как хотелось бы Тарасовой, но в любом случае есть люди, которые ее любят. Ее больше воспринимают как дочь Ксении Раппопорт. Имя мамы велико», — резюмировал Дворцов.

