«Убедили подписать кровью документы»: жена Кузьмина бросила все силы на спасение музыканта

Жена музыканта, экс-участника «Динамика» Александра Кузьмина Наталья сообщила, что спасает его от очередного срыва. Она сообщила, что супруг находится «на грани» и стремительно худеет.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Наталья рассказала, что когда была рядом, сдерживала его. «А сейчас опять понеслось», - заявила она и сообщила, что находятся друзья, которые предпочитают посидеть с Александром за одним столом и обсудить женщин.

«С весельем и восторгом кубанские друзья пригласили Сашу в некую организацию и убедили подписать кровью какие-то выдуманные документы», - поделилась собеседница.

По ее словам, Кузьмин сам выкладывал документ в Сеть. Наталья полагает, что «некая секта из него выпила жизненные соки, он буквально тает на глазах».

Много лет назад с Кузьминым уже было такое – из-за алкоголя и других пагубных привычек начался цирроз печени. Кузьмин терял вес, оказался в реанимации и затем в хосписе. Брат – Владимир Кузьмин – вывез его в Россию, устроил в клинику и «фактически спас».

Наталья утверждает, что сейчас Александр худеет, хотя активно ест.

«А я превратилась в сиделку. Сил уже не хватает», - призналась женщина.

Недавно у Натальи умерла мама, теперь «муж находится на грани». Она не знает, как и на что лечить супруга.

В марте сообщалось, что Александр собрался подать на развод с Натальей после ее ареста.