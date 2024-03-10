«Cамые счастливые дни в моей жизни!»: Александр Кузьмин разводится с супругой

Недавно супруга рок-музыканта Александра Кузьмина попала в спецприемник за то, что возила обнаженную девушку на капоте своего автомобиля. Наталья раскрыла подробности жизни с артистом и утверждала, что пережила в браке домашнее насилие. Брат Владимира Кузьмина теперь планирует подавать на развод.

Дни без супруги оказались самыми счастливыми в жизни Александра Кузьмина.

«Это были самые счастливые денечки в моей жизни за последние пять лет», — цитирует музыканта mk.ru.

Музыкант рассказал, что занимался уборкой дома и творчеством: за это время он написал много стихов и музыки. Кузьмину понравилось быть одного без супруги, которая ему постоянно указывала, что делать.

Александр признался: у его жены есть много хороших качеств, но инцидент с арестом стал последней каплей. Он планирует подавать на развод.

Наталья Кузьмина попала в спецприемник города Можайска за то, что возила на капоте своего автомобиля полуобнаженную девушку. Она рассказывала о пережитом домашнем насилии: супруг ей якобы угрожал молотком в состоянии алкогольного опьянения. Женщина также заявила, что больше не планирует жить вместе с братом Владимира Кузьмина.