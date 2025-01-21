У звезды «Солдат» Бориса Эстрина диагностировали диабет: отнимаются ноги

Актер Борис Эстрин столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что у звезды «Солдат» отнимаются ноги на фоне диабета второго типа.

По данным источника, 55-летний артист обратился к врачам из-за онемения и сильной усталости в мышцах ног. Он признался, что ему стало тяжело передвигаться. Медики назначили ему обследование, результаты которого показали, что у Бориса диабет с осложнениями и нарушения работы центральной нервной системы.

Отмечается, что Эстрин также пожаловался на головные боли и вялость. При диабете второго типа есть большой риск некроза костей и суставов и разрушения нервных волокон.

Сам актер пока новости о своем состоянии не прокомментировал.

Напомним, что Борис Эстрин известен многим зрителям по ролям в сериалах «Солдаты», «Полицейский с Рублевки», «Кремлевские курсанты» и других.

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