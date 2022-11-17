У звезды шоу «Кривое зеркало» Александра Пономаренко обнаружили рак

Братья Пономаренко обрели популярность благодаря юмористическим шоу. Их дуэт всегда приносит хорошее настроение, но недавно стало известно, что в жизни мужчин произошло несчастье.

Александру Пономаренко пришлось приостановить работу из-за серьезного заболевания – онкологии. Об этом рассказал коллега артистов Николай Бандурин. Он пришел на помощь дуэту, так как один из братьев не смог выступать. Мероприятие было запланировано давно, все билеты раскупили.

«У Александра рак — он сам об этом не хочет говорить, но ему в таком состоянии нужно помогать. Валера мне позвонил и сказал: как отменять зал? А я сразу после поезда и приехал», – поделился мужчина с корреспондентами программы «МАЛАХОВ».

Валерий Пономаренко признался, что переживает за родственника и поддерживает его.

«Саша очень болен. Когда он выйдет на эстраду – это вопрос. Он сильно ослаб. Главная задача – гемоглобин поднять. Концерт закончится, сразу на вокзал и к брату. Он сейчас в горах», – рассказал артист.

Пока неизвестно, какой именно диагноз у знаменитости. Он не высказывается по этому поводу. У Александра есть жена Анна и двое детей: дочь Любовь и сын Герман.

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