Анастасия Волочкова рассказала, как инсульт изменил Вячеслава Зайцева

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о самочувствии модельера Вячеслава Зайцева, с которым ей довелось увидеться на Неделе моды в Москве. Она сообщила, что 84-летнего кутюрье сопровождали помощники.

«Конечно, после инсульта Вячеслав Зайцев чувствует себя не так, как прежде», - начала Волочкова.

По ее словам, модельер хорошо выглядел, «был в сознании» и дружески расположен. Волочкова заметила, что Зайцев покинул мероприятие «немного раньше», не дождавшись завершения.

Знаменитость считает, что для модельера «большая радость» оказаться на светском рауте, поскольку «он не может без индустрии, которой посвятил всего себя». Многие интернет-пользователи с ней не согласились, посчитав, что для Зайцева выход в свет - это мучение.

Напомним, модельер с 2016 года страдает болезнью Паркинсона. За все время состояние не только не улучшалось, но и ухудшалось, начинались проблемы с суставами. Долго время он никуда не выходил и лишь недавно стал посещать модные показы. На Неделе моды 8 ноября Зайцев был членом жюри.

Ранее актер Станислав Садальский опубликовал фото модельера Валентина Юдашкина, который болен онкологией. Под снимком было написано: «Да, Валя увядает».