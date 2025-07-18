Опубликовано 18 июля 2025, 14:151 мин.
ФНС заблокировала счета Юрия Антонова
«Постньюс»: счета Юрия Антонова заблокированы из-за неподачи декларации .
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Счета Юрия Антонова заблокированы из-за неподачи декларации. Об этом сообщает портал «Постньюс».
По информации источника, речь идет про ИП Антонова, связанное с деятельностью в области исполнительских искусств. При этом за 80-летним артистом не числится никаких задолженностей.
Отметим, что ни певец, ни его представители не подтверждали и не комментировали блокировку счетов.
Ранее Юрия Антонова назвали самым богатым артистом в РФ. Артист обошел по заработку Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Надежду Кадышеву. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что ресторан Ксении Собчак задолжал 5,6 млн рублей по налогам. В 2024 году компания заработала 402,4 миллиона рублей.