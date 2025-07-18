ФНС заблокировала счета Юрия Антонова

Счета Юрия Антонова заблокированы из-за неподачи декларации. Об этом сообщает портал «Постньюс».

По информации источника, речь идет про ИП Антонова, связанное с деятельностью в области исполнительских искусств. При этом за 80-летним артистом не числится никаких задолженностей.

Отметим, что ни певец, ни его представители не подтверждали и не комментировали блокировку счетов.

Ранее Юрия Антонова назвали самым богатым артистом в РФ. Артист обошел по заработку Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Надежду Кадышеву. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что ресторан Ксении Собчак задолжал 5,6 млн рублей по налогам. В 2024 году компания заработала 402,4 миллиона рублей.