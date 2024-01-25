У звезды сериала «Ничто не случается дважды» Екатерины Тышкевич случилось заражение крови после капельницы

Актриса Екатерина Тышкевич, известная зрителям по роли в популярном сериале «Ничто не случается дважды», внезапно исчезла с экранов и перестала появляться на публике. 29-летняя артистка столкнулась с тяжелыми последствиями неудачно поставленной капельницы – у нее началось заражение крови. На фоне развившегося сепсиса Тышкевич впала в кому и провела в бессознательном состоянии 12 дней.

Уточняется, что несчастье произошло в одной из больниц в Одессе, именно там Екатерине внесли инфекцию в кровь во время процедуры.

«На третий день установки катетера у Кати начала болеть рука и подскочила температура. Сначала думали, что это тромбофлебит, который иногда возникает после капельницы», — приводит Kp.ru слова мамы актрисы Натальи Малащук.

Она добавила, что рука дочери в какой-то момент начала чернеть, а состояние резко ухудшилось.

Сейчас все уже позади, Тышкевич восстанавливается дома. Рядом с ней всегда муж, который старше на 11 лет.

«Я жива, но все еще не очень здорова. Вернулась к медикаментозной терапии и психотерапии», — призналась актриса.

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