У звезды «Кадетства» Владимира Стеклова обнаружили онкологию

Врачи удалили злокачественную опухоль на коже головы Владимиру Стеклову. Актер борется с меланомой уже более полугода.

Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи вырезали одну из опухолей. На место пораженного участка пересадили кожный лоскут. Операция прошла успешно, Стеклова выписали — теперь он находится под постоянным наблюдением у онколога.

76-летний артист признался, что теперь он здоров как бык, а на сцену выйдет уже в сентябре.

Первые симптомы заболевания у звезды «Кадетства» обнаружили еще в прошлом году. Новообразования появились на голове, шее и спине артиста. Они его практически не беспокоили, но позже выяснилось, что Стеклову все же нужна операция. Пока врачи вырезали одну из опухолей.

В 2018 году актер женился в четвертый раз на Ирине Дерягиной, которая младше его на 33 года. В этом же году у Владимира и Ирины родилась дочь Арина.

Владимир Стеклов, несмотря на возраст, продолжает активно сниматься и занимает пост художественного руководителя в Московском современном художественном театре. Артист рассказал, что ему помогает оставаться бодрым и активным.