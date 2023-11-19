75-летний Владимир Стеклов раскрыл свой секрет бодрости

75-летний актер Владимир Стеклов продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Также он занимает пост художественного руководителя в Московском современном художественном театре. Артист рассказал, как ему удается оставаться бодрым и физически активным.

В интервью с Teleprogramma.pro артист рассказал, что ходит в спортивный клуб. Он занимается на тренажерах, плавает, посещает сауну и кардиотренировки.

«Очень люблю играть в футбол, но это сейчас невозможно, потому что вид спорта достаточно травматичный и можно себе что-то повредить, а после этого не смогу работать. А у меня сейчас два кинопроекта больших и довольно часто спектакли. Поэтому осторожничаю», — отметил Стеклов.

Накануне с участием артиста вышел многосерийный художественный фильм-притча «Абрек». В нем Владимир исполнил роль работяги — наладчика на комбинате «Дружба», который спасли от разорения в 90-е годы.

Отметим, что в 2018 году актер женился в четвертый раз на Ирине Дерягиной, которая младше его на 33 года. В этом же году у Владимира и Ирины родилась дочь Арина. Недавно Стеклов вышел в свет вместе со своей семьей. Они посетили премьеру фильма «По щучьему велению».