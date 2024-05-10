У звезд «Орла и решки» Антона Лаврентьева и Алины Астровской родился второй сын

Телеведущие Антон Лаврентьев и Алина Астровская стали родителями во второй раз. У звезд шоу «Орел и решка» родился еще один сын.

О том, что малыш появился на свет, счастливые супруги рассказали в соцсетях. Оказалось, что роды прошли еще 8 мая, однако рассказать о них пара решила спустя два дня. Алина опубликовала свежее фото из палаты в клиническом госпитале Лапино.

«В водичку, легко и бережно, пришел наш мальчик», - призналась телеведущая.

Также Астровская рассказала, что мальчик родился абсолютно здоровым. Его рост 54 сантиметра, а вес 4240 граммов. Во время родов Лаврентьев был рядом с супругой и поддерживал ее. А за несколько часов до начала схваток они даже устроили танцы в палате.

«Я думал, танцевать на родах — это фигура речи. А оказывается — это наша жизнь», - поделился Антон.

Имя сына Алина с мужем пока не раскрывают.

Напомним, что у пары есть еще один ребенок Тео. Разница в возрасте у детей всего два года.

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