У звезд «Орла и решки» Антона Лаврентьева и Алины Астровской родился второй сын
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Телеведущие Антон Лаврентьев и Алина Астровская стали родителями во второй раз. У звезд шоу «Орел и решка» родился еще один сын.
О том, что малыш появился на свет, счастливые супруги рассказали в соцсетях. Оказалось, что роды прошли еще 8 мая, однако рассказать о них пара решила спустя два дня. Алина опубликовала свежее фото из палаты в клиническом госпитале Лапино.
«В водичку, легко и бережно, пришел наш мальчик», - призналась телеведущая.
Также Астровская рассказала, что мальчик родился абсолютно здоровым. Его рост 54 сантиметра, а вес 4240 граммов. Во время родов Лаврентьев был рядом с супругой и поддерживал ее. А за несколько часов до начала схваток они даже устроили танцы в палате.
«Я думал, танцевать на родах — это фигура речи. А оказывается — это наша жизнь», - поделился Антон.
Имя сына Алина с мужем пока не раскрывают.
Напомним, что у пары есть еще один ребенок Тео. Разница в возрасте у детей всего два года.
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