Сорвали джекпот: Вдовиченков и Лядова получили престижные награды

В павильоне «Мосфильма» прошла 23-я торжественная церемония вручения премии «Золотой орел». Актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова попали в число номинантов, и им двоим удалось заполучить заветную статуэтку.

53-летний Вдовиченков получил статуэтку за роль в сериале «Противостояние». Артиста порадовала победа, но он обошелся без лишних слов.

«Невероятно приятно. Очень тронут. Надеюсь, заслужил», — сказал заслуженный артист России.

44-летняя супруга звезды не отстает от мужа. Елена Лядова была награждена за фильм «Воздух», пишет Woman.ru. Таким образом оба супруга вернулись домой не с пустыми руками.

Для важного мероприятия супруги выбрали образы в черном цвете. Елена появилась в длинном вечернем платье, а Владимир — в черной рубашке, брюках и пиджаке.

С 2004 по 2014 год Владимир Вдовиченков был в браке с Ольгой Филипповой, у пары есть дочь Вероника. Однако актеры разошлись, когда звезда сериала «Бригада» познакомился с Еленой Лядовой, на которой впоследствии женился.

Ранее актриса Елена Лядова назвала себя однолюбом в отношениях. Подробнее читайте здесь.