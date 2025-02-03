«У женщины судьба не сложилась»: Анна Седокова в белом платье растрогала публику после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова смогла растрогать публику на шоу «Три аккорда», появившись в свадебном платье после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица восхитила жюри своим эмоциональным выступлением, а Сергей Трофимов заявил, что ему «порвали душу в клочья».

2 февраля состоялась премьера второго выпуска нового сезона музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале. Участница проекта Анна Седокова, которая недавно попала в скандал после смерти Яниса Тиммы, появилась в эфире в неожиданном образе — певица надела свадебное платье. Артистка исполнила песню Кати Огонек «Я не могу без него», сидя за роялем.

«Я не могу без него, но молчу, я проклинаю его, но хочу, я ненавижу его, но люблю», — спела Анна Седокова.

В финале номера экс-солистка «ВИА Гры» сняла фату, как бы символизируя преодоление чувств, описанных в композиции. Жюри высоко оценило эмоциональное выступление Анны Седоковой, а Сергей Трофимов признался, что номер знаменитости произвел на него огромное впечатление. Певец отметил, что артистка смогла отразить непростую женскую судьбу.

«Душу порвали просто в клочья, и пением, и декольте — ну все вместе было. Песня страдальческая, в общем, понятно, что у женщины судьба не сложилась», — заявил Сергей Трофимов.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года ушел из жизни бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля певицы, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели экс-супруга.

Ранее сообщалось о том, что образ Анны Седоковой в белом платье на шоу «Три аккорда» назвали пророческим после смерти Яниса Тиммы.