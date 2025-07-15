«У женщин в возрасте рядом всегда Галкин*»: Ксения Собчак высказалась о молодом бойфренде певицы Шер

Телеведущая Ксения Собчак высказалась о возлюбленном певицы Шер, который на 40 лет моложе нее. В личном блоге журналистка поделилась кадрами с показа Dolce & Gabbana в Риме и сравнила бойфренда артистки с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

Ксения Собчак рассказала, что сидела за одним столом с певицей и музыкальным продюсером. Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» не упустила возможности высказаться о молодом избраннике Шер. Журналистка сравнила пару с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*, разница в возрасте между которыми составляет 27 лет.

«Великая Шер… А это ее бойфренд. У сильных женщин в возрасте рядом всегда «Галкин*». Одобряю», — отметила Ксения Собчак.

Напомним, в 2022 году Шер подтвердила отношения с Александром Эдвардсом, который младше нее на 40 лет. Через некоторое время артистка спровоцировала слухи о помолвке с возлюбленным, показав подаренное им кольцо. Однако позднее в окружении знаменитости сообщили, что украшение является обычным «подарком». Что касается обсуждений вокруг их с бойфрендом разницы в возрасте, то певица заявляла: «Любовь не знает арифметики».

Ранее сваха Роза Сябитова раскритиковала пары с большой разницей в возрасте: «Я не сплю с ровесниками своего сына».

*признан иноагентом на территории РФ