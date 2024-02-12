«У Жени есть семья в Беларуси»: муж оставил актрису Ольгу Кузьмину спустя несколько месяцев после родов

Актриса Ольга Кузьмина, осенью ставшая мамой второй раз, осталась одна с детьми в России. Ее супруг Евгений Апанасевич уехал на работу в Беларусь.

Подробности сообщает «7Дней.ru».

Кузьмина и ее дочь Мира-Мария, а также сын от первого брака остались в Москве. Актриса не обижается на мужа – к таким отношениям она давно привыкла и расстояние для них не помеха. Тяжело было только в начале, когда все зарождалось.

«У Жени есть семья, друзья и работа в Беларуси, у меня - здесь», - говорит Кузьмина.

Она отметила, что лететь до соседней страны около полутора часов. Кузьмина сравнила это время со стоянием в пробке в Москве.

Напомним, актриса рожала дочь в Аргентине. Она объясняла, что не случайно девочке было дано двойное имя. Так, первая часть имени – Мира – ассоциировалась у актрисы с миром и понравилось по звучанию. Вторую часть – Мария – дали после случая в храме.