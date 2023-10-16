Актриса Ольга Кузьмина рассказала, как назвала новорожденную дочь

Актриса Ольга Кузьмина назвала новорожденную дочь Мирой-Марией, об этом сообщает StarHit.

9 октября у Ольги Кузьминой родился второй ребенок. Теперь артистка воспитывает сына и дочку. Имя для дочери Кузьмина рассекретила на днях. Она призналась, что решила дать ребенку двойное имя не просто так.

По рассказу актрисы, ей очень понравилось имя Мира, которое ассоциируется у нее с миром в глобальном смысле слова.

«Мысли об этом имени к нам пришли еще несколько месяцев назад. Во-первых, нам просто оно понравилось по звучанию. Именно в такой короткой форме: красивое, лаконичное, запоминающееся. Во-вторых, еще не родившись малышка совершила 34 перелета и побывала в 10 странах — в общем, попутешествовала по миру», — рассказала звезда.

Вторую часть имени малышке Кузьмина дала после случая в храме Непорочного Зачатия Девы Марии. По воспоминаниям актрисы, во время визита девочка начала шевелиться в животе. Кроме того, повлиял на это еще один случай — но уже после посещения другого храма.

«Вспомнили, что в апреле, когда мы вместе с нашими родителями были на пасхальной службе в Будславском костеле, который тоже носит имя Девы Марии, я впервые почувствовала шевеления малышки! Именно в тот момент она начала с нами "общаться"», — объяснила знаменитость.

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