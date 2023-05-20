14:57, 20 мая 2023
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У Зепюр Брутян заболел ребенок: супруга Павла Прилучного просит о помощи
У маленького сынишки Павла Прилучного и Зепюр Брутян возникли проблемы со здоровьем. 27-летняя мама предположила, что трудности с пищеварением спровоцировали желудочные колики. Микаэль плохо спит, часто просыпается с криком и будит маму.
Зепюр обратилась через Сеть к аудитории, среди которой есть родители со стажем.
«Мамочки, как вы справляетесь с коликами?» - приводит слова армянской актрисы портал «Главный региональный»
Ранее мы писали о том, что парапсихолог предрекла счастливой паре скорый развод.