У Зепюр Брутян заболел ребенок: супруга Павла Прилучного просит о помощи

У маленького сынишки Павла Прилучного и Зепюр Брутян возникли проблемы со здоровьем. 27-летняя мама предположила, что трудности с пищеварением спровоцировали желудочные колики. Микаэль плохо спит, часто просыпается с криком и будит маму.

Зепюр обратилась через Сеть к аудитории, среди которой есть родители со стажем.

«Мамочки, как вы справляетесь с коликами?» - приводит слова армянской актрисы портал «Главный региональный»

Ранее мы писали о том, что парапсихолог предрекла счастливой паре скорый развод.