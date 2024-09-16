«У забора с колючей проволокой»: актер Лысенков рассказал о стычке с полицией

Актер Дмитрий Лысенков рассказал о стычке с полицией. Звезда дал интервью журналу «Атмосфера», в котором поделился историей из своей жизни.

Знаменитость не раз называл себя человеком мира, а несколько лет назад переехал из Санкт-Петербурга в Москву. Как оказалось, в столице у него произошло недопонимание с правоохранителями. Актер говорил об этом в соцсетях, а сейчас решил поделиться подробностями.

«Я сфотографировал смешную табличку «Выход воспрещен» у забора с колючей проволокой, после чего у меня произошел абсурдный диалог со стражем порядка. Для проверки документов он меня позвал в машину, но патрулю было совсем нечего мне предъявить», – признался Дмитрий.

Артист отметил, что сотрудник патрульной службы его не узнал, но лицо показалось ему знакомым. В этот раз это случилось не в пользу Лысенкова.

«По причине профдеформации он решил, что не в телевизоре его видел, а в своих ориентировках», – цитирует звезду WomanHit.ru.

Также актер рассказал, что старается больше свободного времени проводить на природе. У его семьи появилась собака, поэтому теперь такая возможность выпадает у мужчины намного чаще, чем раньше.

«Я стал очень мало общаться с людьми в принципе, даже с теми друзьями-москвичами, с кем вроде должен был, перебравшись в столицу», – поделился Дмитрий.

Мужчина подчеркнул, что со временем его круг друзей сузился до уровня семьи, что его не расстраивает.

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