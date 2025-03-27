Опубликовано 27 марта 2025, 13:451 мин.
У ювелирной компании Никиты Михалкова нашли задолженность в 16 млн рублей
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Ювелирная компания режиссера Никиты Михалкова задолжала по налогам 16 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
По его информации, Михалков является учредителем бизнеса. Его доля составляет 10%. Речь идет о компании ООО «Челпром-Даймонд».
Именно у нее по данным на 10 февраля 2025 года висела задолженность 16 млн рублей. Неизвестно, ликвидирована ли она в настоящее время.
Источник также сообщает, что компания подавала заявление о банкротстве. Оно было направлено в Арбитражный суд Челябинской области. Компания находится в состоянии ликвидации.
Ранее сообщалось, что актер Сергей Бурунов задолжал налоговой 10 млн рублей.