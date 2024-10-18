«У Юрия Титова отобрали»: Игорь Крутой отдал певице Mia Boyka хит «Понарошку»

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka (Мия Бойка), официально стала исполнительницей хита 2004 года под названием «Понарошку». С этой песней на «Фабрике звезд-4» выступал Юрий Титов.

Трек вошел в «Крутой альбом» - трибьют к юбилею композитора и продюсера Игоря Крутого. Отмечается, что именно он стал автором музыки хита, который теперь исполняет Mia Boyka. Слова написал Александр Сахаров.

«Все! У Юрия Титова отобрали его «Понарошку», - говорится в сообщении Telegram-канала «Звездная пыль»,

Ранее Mia Boyka прокомментировала слухи о снижении гонораров после скандала с девочкой-квадробером. Исполнительница заверила, что «никогда еще в жизни не стоила столько, сколько сейчас».