Опубликовано 18 октября 2024, 14:531 мин.
«У Юрия Титова отобрали»: Игорь Крутой отдал певице Mia Boyka хит «Понарошку»
Mia Boyka перепела хит «Понарошку», который с 2004 года исполнял Юрий Титов.
© Starface.ru
Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka (Мия Бойка), официально стала исполнительницей хита 2004 года под названием «Понарошку». С этой песней на «Фабрике звезд-4» выступал Юрий Титов.
Трек вошел в «Крутой альбом» - трибьют к юбилею композитора и продюсера Игоря Крутого. Отмечается, что именно он стал автором музыки хита, который теперь исполняет Mia Boyka. Слова написал Александр Сахаров.
«Все! У Юрия Титова отобрали его «Понарошку», - говорится в сообщении Telegram-канала «Звездная пыль»,
Ранее Mia Boyka прокомментировала слухи о снижении гонораров после скандала с девочкой-квадробером. Исполнительница заверила, что «никогда еще в жизни не стоила столько, сколько сейчас».
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездная пыль»
Автор:Анна Воробьева