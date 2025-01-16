Опубликовано 16 января 2025, 13:581 мин.
У Юрия Николаева обнаружили тромбоз голени после операции
Mash: у ведущего Юрия Николаева обнаружили тромбоз голени после операции.
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У телеведущего Юрия Николаева обнаружили тромбоз голени после проведенной операции на бедро. В настоящее время медики восстанавливают кровоток.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По его информации, 76-летнему Николаеву на днях провели операцию – бедренную кость зафиксировали металлическим стержнем. Пока он передвигается на ходунках и только в пределах палаты.
Как утверждает источник, самочувствие Николаева улучшилось, а боль уменьшилась.
Напомним, ведущий споткнулся и упал дома. Он два дня провел в реанимации. Николаев опровергал, что сломал бедро. «Есть перелом кости», - говорил ведущий.
13 января Николаев вышел на связь и рассказал, что лежит под капельницей в больнице. Он признался – думал, что ушиб, но не перелом.