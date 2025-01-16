У Юрия Николаева обнаружили тромбоз голени после операции

У телеведущего Юрия Николаева обнаружили тромбоз голени после проведенной операции на бедро. В настоящее время медики восстанавливают кровоток.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, 76-летнему Николаеву на днях провели операцию – бедренную кость зафиксировали металлическим стержнем. Пока он передвигается на ходунках и только в пределах палаты.

Как утверждает источник, самочувствие Николаева улучшилось, а боль уменьшилась.

Напомним, ведущий споткнулся и упал дома. Он два дня провел в реанимации. Николаев опровергал, что сломал бедро. «Есть перелом кости», - говорил ведущий.

13 января Николаев вышел на связь и рассказал, что лежит под капельницей в больнице. Он признался – думал, что ушиб, но не перелом.