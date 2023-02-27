У Юлии Авшаровой украли деньги после загадочного звонка

У одной из известнейших работниц драматического театра Армена Джигарханяна Юлии Авшаровой перед репетиций спектакля зазвонил телефон.

Авшарова не успела взять трубку, но после звонка получила короткое сообщение от дальней знакомой с просьбой одолжить ей 23 000 руб.

Поскольку разбираться, равно как и выяснять реальные причины обращения актрисе было уже некогда, она недолго думая пошла навстречу и выслала требуемую сумму по указанному номеру.

Позже выяснилось, что никто из её знакомых и коллег в деньгах не нуждается. В недоумении была и та коллега артистки, от которой пришла просьба о займе.

Как сообщает MK.ru, аккаунт актрисы, судя по всему, оказался взломан, чем и воспользовались хитроумные аферисты.

Ранее мы писали о похожей истории, которая приключилась к другой знаменитой актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Её личный блог взломали недоброжелатели, которые были готовы вернуть профиль только за определенную сумму денег.

Елизавета не пошла на сотрудничество с шантажистами и решила их перехитрить.