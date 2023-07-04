«Ощущает себя плохо»: семья выпавшего из окна 3 этажа Николая Ефремова молится за него

На днях в семье актера Михаила Ефремова произошло новое несчастье. Его сын Николай от Евгении Добровольской случайно выпал из окна третьего этажа. Как утверждает сам молодой человек, его позвали голоса. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице. Сразу после госпитализации ему были проведены две операции, а теперь готовят в третьей. Это подтвердила подруга семьи ресторатор Татьяна Беркович.

Подробности хирургического вмешательства близкие Николая не разглашают, также они не комментируют процесс лечения в принципе. Известно лишь, что артисту диагностировали перелом костей таза, бедра и локтя. Татьяна сообщила, что перед третьей операцией все они не прекращают молиться за здоровье Ефремова-младшего. Не исключает она и того, что сейчас сильно переживает за состояние сына и Михаил Олегович, отбывающий срок в колонии. Ресторатор заверила – он обо всем знает.

А вот о плохом самочувствии матери Николая Баркович осведомлена наверняка. Она рассказала, что Добровольская убита горем. «Конечно, он знает, что произошло с сыном. Сколько дней прошло, я уверена, он знает. Евгения сегодня ощущает себя плохо. Ей очень плохо, она сильно переживает. Ей очень тяжело, как любой матери в подобной ситуации», - отметила Татьяна в беседе с Аргументами и Фактами.

К слову, подруга семьи опровергла слухи о том, что у Ефремова-младшего наблюдались проблемы с алкоголем. Ранее такое же мнение высказала и писательница Татьяна Бронзова.